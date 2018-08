Artur Soboń: Mieszkanie+ to budowanie więcej i taniej

"Zależy nam, żeby budowało się w Polsce więcej mieszkań i żeby były one tańsze" - powiedział w radiowej Jedynce wiceminister rozwoju i inwestycji Artur Soboń.

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji - to cel specustawy mieszkaniowej, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat. O jej szczegółach i programie Mieszkanie Plus mówił w "Sygnałach dnia" wiceminister rozwoju i inwestycji.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń poinformował, że w całej Polsce jest około 300 lokalizacji, które rządzący chcą uruchomić w ramach programu "Mieszkanie Plus". Wyjaśnił, że aby budować więcej i taniej, potrzebne są tańsze tereny, które są w dyspozycji np. PKP, Poczty Polskiej czy Agencji Rolnej.

Mamy 900 tys. ha rolnych w miastach - wskazał. Zwrócił też uwagę, że dzisiaj przygotowanie inwestycji może trwać nawet dużo dłużej niż 5 lat. Zaznaczył, że przekazanie ziemi i rozliczenie tej transakcji to dopiero pierwszy, łatwiejszy krok, ponieważ działka musi być wykorzystana zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a wprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego może trwać latami.

Artur Soboń dodał, że nie ma możliwości realizowania dużych projektów mieszkaniowych na kilka tysięcy lokali bez porozumienia z samorządem np. w kwestii budowy pobliskich placówek edukacyjnych. - Ta specustawa daje dobre ramy do współpracy z samorządem - ocenił.

