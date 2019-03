Armagedon nadchodzi. Kolejne stany USA legalizują aborcję

"Nie możemy wrócić do czasów, gdy kobiety musiały ryzykować życiem tylko po to, aby uzyskać opiekę zdrowotną"-stwierdziła.

Według ks. Franka Pavone, przewodniczącego organizacji Priests For Life, nowe prawa mogą nie tylko ułatwić późne aborcje, ale i uchylić rozsądne regulacje, na które sądy zezwalają nawet w ramach obowiązującego orzeczenia SN dot. aborcji, aby ograniczyć dostęp do niej. Powodowały one straty finansowe branży aborcyjnej. Również prawodawcy ze stanu Vermont przedstawili własny projekt ustawy nazwanej H.57. Jest ona zbliżona do nowojorskiej ustawy. Stan Vermont miałby uczynić aborcję na żądanie stanowym prawem konstytucyjnym. Zwolennicy H. 57 również motywują swój postulat ochroną legalizacji aborcji w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Najwyższego.