Arłukowicz chce jeździć z Beatą Szydło 'pociągiem lub autobusem'. Nietypowa propozycja polityka PO

Były minister zdrowia, obecnie zastępca sztabu wyborczego Koalicji Europejskiej, Bartosz Arłukowicz zwrócił się do europoseł Beaty Szydło. Chce, aby była premier... Pojechała z nim do "Jeleniej albo Zielonej Góry".

"Jedźmy razem do Jeleniej albo Zielonej Góry, ale nie Pani limuzyną tylko pociągiem lub autobusem"-zwrócił się polityk PO do Szydło. Od kilku dni między politykami trwa spór o spotkania z mieszkańcami Polski. Sporo kontrowersji wywołało nagranie Bartosza Arłukowicza z jednym z mieszkańców Węgrowa. Za to i kolejne nagrania z panem Andrzejem, utrzymane w tonie kpiąco-drwiącym, mimo iż politycy PO przekonywali, że wcale nie drwili z mężczyzny, opozycja spotkała się z falą krytyki m.in. ze strony byłej wicepremier, Beaty Szydło. Polityk podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w 2015 r. zaskarbiła sobie zaufanie ludzi z całej Polski. Później, już jako premier, była dobrze oceniana przez Polaków. Fakt, że zdobyła w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego najlepszy wynik w całej Polsce również wiele mówi.