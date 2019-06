Arkadiusz Mularczyk: W Radzie Europy doszło do skandalu!

Doszło do skandalu w Radzie Europy, do udziału w posiedzeniu dopuszczono kandydatów Rosji, a Leonida Słuckiego dopuszczono jako kandydata na wiceszefa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady, mimo, że ma zakaz wjazdu do krajów UE - mówił Arkadiusz Mularczyk, przedstawiciel polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego RE.