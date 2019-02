Arkadiusz Czartoryski dla Frondy: PiS realizuje testament Jana Olszewskiego - Wolnej Polski bez komuny

Arkadiusz Czartoryski: Odszedł od nas jeden z największych Polaków ostatnich dziesięcioleci. Jest znany obecnemu pokoleniu z powołania „rządu Jana Olszewskiego”, i z okoliczności odwołania tego rządu, poprzez tak zwaną „nocną zmianę”, ale był to też człowiek, który walczył w Powstaniu Warszawskim, w „Szarych Szeregach”. I to jest niesamowita karta, takich ludzi, o takich życiorysach będzie nam bez wątpienia ogromnie brakowało. To jest człowiek, który w czasach komunizmu bronił opozycjonistów, w trochę nowszej historii był znany z udziału w procesie zabójców ks. Popiełuszki jako adwokat posiłkowy. Jest to więc człowiek, który miał przepiękną kartę zapisaną w czasach po prostu „komuny”. I teraz jest sytuacja taka, że dochodzimy do Wolnej Polski, do 1989 r., i tutaj Jan Olszewski staje się symbolem tej walki o Wolną Polskę, która mówiła o dekomunizacji, dezubekizacji, która mówiła o uczciwości w życiu publicznym, zwłaszcza w kontekście lat 90-tych, kiedy mieliśmy do czynienia ze złodziejską prywatyzacją. I wtedy właśnie to Jan Olszewski jako pierwszy podniósł sztandar uczciwości w życiu publicznym i sztandar zerwania z dziedzictwem komunizmu poprzez odcięcie się od komunistycznej agentury. Za to zapłacił ogromną cenę, ale też myślę, że w ostatnich latach swojego życia miał odrobinę satysfakcji, kiedy jego postulaty zostały wcielone w życie przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. A do rangi symbolu urosła ta chwila, kiedy prezydent Wolnej Polski Lech Kaczyński zawieszał Wielką Wstęgę Orderu Orła Białego na piersiach Jana Olszewskiego.