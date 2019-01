Aresztowany dyrektor Huawei wydał oświadczenie

Weijing W. został zatrzymany przez ABW 11 stycznia. Razem z nim zatrzymano również Piotra D., byłego oficera ABW zatrudnionego ostatnio w Orange. Obaj zostali umieszczeni w areszcie na trzy miesiące, a podejrzewa się o szpiegostwo na szkodę Polski. Grozi za to do 10 lat więzienia.

,,Postawiony mi zarzut jest całkowicie bezpodstawny i strasznie krzywdzący'' - zapewnia Weijing W. Jak przekonuje, nigdy nie miał kontaktu ,,a już na pewno nie współpracował z jakimkolwiek wywiadem, w szczególności z wywiadem chińskim'' - podał Chińczyk. Zapewnił, że choć ,,kocha Chiny'', to nigdy ,,nie wziąłby udziału w niczym, co mogłoby wyrządzić krzywdę Polsce i Polakom''. Jak zapewnia Weijing W., ,,zakochał się w Polsce'' gdy przyjechał do Łodzi, gdzie studiował język polski.