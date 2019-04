Aresztowania na Łubiance. W tle walka oligarchów?

Aresztowano jedną z kluczowych osób w FSB odpowiedzialnych za nadzór nad sektorem bankowym. Za kratki trafili też dwaj byli oficerowie – z tego samego zarządu. Może to być początek większej operacji, której celem ostatecznym jest generał Iwan Tkaczew, szef Zarządu „K” Służby Bezpieczeństwa Ekonomicznego FSB. Niewykluczone, że za atakiem na jego ludzi stoi inny wpływowy oficer na Łubiance, związany z braćmi Rotenbergami. Tkaczew to człowiek Sieczina.

Pułkownik w stanie spoczynku FSB Dmitrij Frołow do czasu odejścia ze służby w 2013 roku był zastępcą naczelnika Zarządu „K” Służby Bezpieczeństwa Ekonomicznego FSB Wiktora Woronina i nadzorował kontrwywiadowcze zabezpieczenie sektora bankowego w Rosji. Według śledczych płk Frołow, działając w ramach zorganizowanej grupy, ograbił z sumy 490 mln rubli biznesmena Siergieja Gliadelkina, przekonując go, żeby przekazał dokumenty własności spółki Jurpromkonsalting zajmującej się inwestycjami budowlanymi na terenie Moskwy. Biznesmenowi miano grozić wszczęciem przeciwko niemu sprawy karnej. Czerkalin kierował wewnątrz Zarządu „K” 2. Wydziałem, który nadzorował Frołow. W ich kompetencjach było kontrwywiadowcze zabezpieczenie finansowego i bankowego sektora gospodarki. Czerkalin wchodził też w skład międzyresortowej komisji do walki z praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw, finansowaniem terroryzmu i rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia. Jego 2. Wydział odpowiada też – z ramienia FSB – za współpracę z rządową agencją Rosfinmonitoring.