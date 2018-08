Ardanowski: rolnik będzie mógł sprzedawać sam bez marży

"Gospodarstwo niewielkiej produkcji, jeżeli w tym łańcuchu od pola do stołu jest kilku pośredników i przetwórców, każdy bierze swoje marże, to temu rolnikowi niewiele zostanie. Dlatego tu będzie rozszerzona, i to zaraz po wakacjach Sejm się tym zajmie, możliwość sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw" - mówił na antenie radiowej Jedynki minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Prawo i Sprawiedliwość na ogólnopolskiej konwencji w Sandomierzu, która zainaugurowała kampanię przed wyborami samorządowymi, ogłosił Plan dla Wsi. Jan Krzysztof Ardanowski ogłosił w niedzielę, że w ciągu roku rząd nadrobi zaległości z wielu lat.

"Ten program wziął się z oczekiwań rolników, z konsultacji z rolnikami. Realizujemy program Prawa i Sprawiedliwości, natomiast trzeba go zmodyfikować i przyspieszyć pewne działania. Przede wszystkim zakłada pomoc tam, gdzie rolnicy sobie nie radzą. To są również te kryzysowe sytuacje, tu państwo ma obowiązki, ale również pomoc w zmniejszeniu kosztów. To jest m.in. zwiększenie ilości paliwa w gospodarstwach, w tym dla producentów bydła" - mówił minister rolnictwa w Jedynce.

"Program zakłada przede wszystkim zwiększenie dochodów rolniczych z produkcji, z pracy. Nie tylko z transferów publicznych, unijnych czy krajowych, ale z urynkowienia produkcji w gospodarstwach i większego udziału rolników w rynku" - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

"Porozumienie Gospodarcze Firm Państwowych będzie jednak podejmowało minimalną, bo w wolnym rynku nie jest możliwa pełna dominacja nad rynkiem, ale będzie podejmowało interwencję stabilizując ceny. To jest to, czego rolnicy oczekują" - dodał.

Minister zapowiedział, że będzie rozszerzona "możliwość sprzedaży bezpośredniej".

"Również jest bardzo wiele gospodarstw, które jeżeli będą sprzedawały do pośredników, to nic im nie zostanie. Gospodarstwo niewielkiej produkcji, jeżeli w tym łańcuchu od pola do stołu jest kilku pośredników i przetwórców, każdy bierze swoje marże, to temu rolnikowi niewiele zostanie. Dlatego tu będzie rozszerzona, i to zaraz po wakacjach Sejm się tym zajmie, możliwość sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw" - zaznaczył.

źródło: PolskieRadio.pl