Ardanowski: Polscy rolnicy nie mogą być dyskryminowani

"W ramach Unii Europejskiej polscy rolnicy nie mogą być dyskryminowani, o fundusze unijne będziemy twardo walczyć" - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

"Chcemy doprowadzić do tego, żeby główne dochody rolnicze pochodziły z produkcji, z tego, co rolniczy wytwarzają, co lokują na rynku, co jest naszą szansą eksportową" - dodał.

Głównym elementem wypowiedzi ministra były środki unijne przeznaczone na rolnictwo. Jak najwyższe dofinansowania to jeden z priorytetów dla Ardanowskiego.

"Tam gdzie są środki unijne, twardo o nie będziemy walczyć. Nie może być dyskryminowania naszych rolników w ramach Unii Europejskiej" - skomentował.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że państwo wielokrotnie starało się pomóc rolnikom w przypadku klęsk żywiołowych bądź innych sytuacji, w których ponoszą oni ogromne koszty finansowe. Jednym z programów wspierających ma być chociażby dopłata do paliwa rolniczego.

Wszystkie te działania mają podnieść produktywność polskiego rolnictwa i dochody z tego wynikające.

mor/wpolityce.pl/Fronda.pl