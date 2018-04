Ardanowski ostro o postawach Żydów wobec Polaków

,,Wizyty młodych ludzi z Izraela są finansowane przez ich rodziny, a one nie życzą sobie kontaktów z Polakami. To jest coś niezrozumiałego. Nasza ręka jest wyciągnięta do zgody. Chcemy normalizacji stosunków, chcemy budowania relacji na prawdzie, ale nasza ręka nie może zawisnąć w powietrzu'' - mówi poseł PiS Jan Ardanowski, przewodniczący polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej.