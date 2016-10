Arcybiskup Henryk Hoser: Różaniec skuteczną bronią przeciw złu!

reklama

Arcybiskup Henryk Hoser dokonał dziś poświęcenia krzyża oraz placu pod budowę kościoła, która stanie w Tarchominie. Przemawiając do wiernych, podkreślił, że różaniec stanowi jedną z najlepszych broni katolika przeciwko złu.

Parafia, która powstanie, będzie parafią pod wezwaniem Matki Bożej Pompejańskiej. Dlatego też wspomnienie w tym miejscu o istocie różańca było tak ważne. Arcybiskup powiedział także o Bitwie pod Lepanto, którą chrześcijanie wygrali z muzułmanami dzięki modlitwie różańcowej właśnie,

Abp Hoser powiedział także o tym, jak ważne dla każdego katolika jest to, że jest on współodpowiedzialny za dzieło Zbawienia. Mamy swój udział m.in. poprzez modlitwę, przyczynianie się do nawracania, a także świadczeni swoim życiem.

Parafia ma być wspierana przez dwie inne – parafię św. Faustyny na Bródnie oraz Matki Bożej Pięknej Miłości na Tarchominie.

23.10.2016, 20:15