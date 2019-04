Arcybiskup Chaput: przyczyną kościelnych nadużyć wobec nieletnich jest drapieżny homoseksualizm!

W trakcie wykładu na Uniwersytecie Pontyfikalnym Josephinum w Ohio, arcybiskup Filadelfii Charles Chaput, mówiąc o przyczynach skandali seksualnych w Kościele, wygłosił następujące słowa: „Wielu biskupów jest - mówiąc łagodnie – sfrustrowanych działaniami Rzymu, jego niechęcią do uznania prawdziwej natury i skali problemu nadużyć (…) klerykalizm może być czynnikiem w sprawach nadużyć nieletnich, ale żaden z rodziców jakich znam – a wiele od nich słyszę – nie postrzega go jako główną przyczynę. Brak nazwania prawdziwego problemu; drapieżnego homoseksualizmu i niepowodzenie w wykorzenieniu go z życia Kościoła jest zwodzeniem samego siebie”.