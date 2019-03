Arcybiskup Cerkwi Prawosławnej Ukrainy zatrzymany na Krymie

Duchowny planował jechać do Rostowa nad Donem, gdzie ma miejsce proces najmłodszego ukraińskiego więźnia politycznego, Pawła Hryby. Ukraiński aktywista Andrij Szczekun poinformował:

„Arcybiskup zdążył mi tylko napisać SMS, że został zatrzymany przez policję w autobusie i prosi, bym przekazał informację do Cerkwi i mediów”.

„W tym momencie arcybiskup Klemens jest przesłuchiwany. Docierają do nas absurdalne informacje, jakoby zatrzymanie było związane z anonimowym telefonem o kradzieży w jednej z cerkwi, ale to oczywiste, że mamy tu do czynienia tylko z kłamliwą wersją stworzoną na użytek rosyjskiej propagandy”.