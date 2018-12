Arcybiskup Berlina dopuścił do Komunii protestantów

Arcybiskup Berlina Heiner Koch dopuścił protestantów do Komunii. W stolicy Niemiec Ciało Chrystusa będą odtąd mogli przyjmować także ci, którzy odrzucają wiele katolickich prawd wiary - i mają nieco inne rozumienie Eucharystii. Chodzi o osoby, których mąż lub żona jest katolikiem i które mają ,,palące'' pragnienie, by do Komunii przystępować wspólnie...