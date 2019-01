Archidiecezja Warszawska zabrała głos ws. pogrzebu Dębskiego

Zmarły niedawno lekarz Romuald Dębski ma mieć katolicki pogrzeb. Przeciwko temu wystąpił prezes Fundacji Pro - Prawo do Życia, Mariusz Dzierżawski. W liście otwartym do rzecznika Archidiecezji Warszawskiej pytał, jak to możliwe, że człowiek prezentujący takie poglądy na sprawę życia poczętego jak Dębski będzie mieć katolicki pogrzeb. Zwłaszcza, że za tymi poglądami szły czyny.