Arabski imam miażdży błędy Kopernika: Ziemia się nie kręci!!!

Szejk z Arabii Saudyjskiej dowodzi, że Ziemia żadną miarą nie może się obracać. Gdyby tak było, to Chiny uciekałyby przed samolotem, który do nich leci!

Szejk Bandar al-Khaibari uważa, że Ziemia nie obraca się wokół własnej osi, bo gdyby tak było to... samoloty nie mogłyby dolecieć do celu.

Podczas wykładu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, szejk został poproszony przez jednego ze studentów o wypowiedź na temat ruchu planet. Szejk uznał, że Ziemia żadną miarą nie może się obracać, a dowodzi tego proste "doświadczenie" z samolotami.

"Jeśli Ziemia się kręci, to w sytuacji kiedy samolot zawiśnie w miejscu, Chiny same powinny się pod nim znaleźć. A jeśli obraca się w przeciwnym kierunku, to samolot nigdy nie osiągnie swojego celu, bo Chiny by przed nim uciekały" – powiedział duchowny.