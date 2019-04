APOKALIPTYCZNE wizje Broniarza: Ze szkół wyjdą 'LEGIONY wyborców PiS!!!

alcapone 30.4.19 15:44

Generalnie obecnie 2/3 nauki szkolnej można zastąpić dobrymi, atrakcyjnymi, na wysokim poziomie materiałami wideo do nauki. Mamy nowe czasy i możliwości. W wielu wypadkach materiały wideo mogą być nawet lepsze. Duże możliwości operowania obrazami, filmami, to dobrze przemawia, jest zapamiętywane, a jest tego tyle że można milion atrakcyjnych filmów oświatowych zrobić. No i uczeń może korzystać z lekcji gdy ma formę jest w dobrej dyspozycji. No i może wiele razy powtarzać fragmenty z którymi ma problem.