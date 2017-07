Apetyt opozycji rośnie! Apelują o utworzenie okrągłego stołu

Podczas wspólnej konferencji prasowej opozycja zaapelowała o powołanie przez prezydenta okrągłego stołu.

Politycy opozycji wyraźnie dają do zrozumienia, że dwa weta prezydenckie to nie jest koniec żądań polityków .Nowoczesnej czy PO. Ryszard Petru obecny na konferencji powiedział: „Pamiętajmy, że to była bitwa i być może na jesieni czekają nas kolejne bitwy. Deklarujemy, że w tych fundamentalnych sprawach będziemy współpracować”. Wtórował mu niejako Grzegorz Schetyna twierdząc: "chcemy współpracować, szukać przedmiotów i zakresów tej współpracy. Dziś sprawy najważniejsze to potwierdzenie trójpodziału władzy".

O tym że weto to nie wszystko zapewniała także posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. Według tej posłanki koniecznie należy utworzyć okrągły stół. „Apelujemy o konkrety, kiedy prezydent powoła okrągły stół, jacy będą eksperci. Nie chcemy, żeby ta obietnica się rozmyła. Powołujemy zespół ds. reformy sądownictwa” – powiedziała.

krp/onet.pl, Fronda.pl