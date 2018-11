Apel sędziów Izby Kontrolnej SN. Chcą wyciszenia sporu

"Jest ono datowane na 15 listopada, ale do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf zostało przekazane w piątek"- wyjaśnił Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego.

Prezes SN, kierujący Izbą Karną, Stanisław Zabłocki 5 listopada wydał zarządzenie, na mocy którego sprawy wyznaczone w listopadzie i grudniu do rozpoznania przez Wojciecha Sycha, powołanego do Izby przed miesiącem, zostały zdjęte z wokandy. Decyzją Zabłockiego wstrzymano również wyznaczanie sędziego Sycha do składów orzekających.