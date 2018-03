Apel przewodniczącego KEP. Dlaczego warto aktywnie uczestniczyć w Triduum Paschalnym?

„Serdecznie zapraszam wszystkich do aktywnego przeżywania w Triduum Paschalnego, czyli w tych trzech świętych dni, które stanowią samo centrum roku liturgicznego w Kościele katolickim. Dobrze przeżyte Triduum Paschalne ustawia cały rok we właściwej perspektywie.” – Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęca do dobrego przeżywania Triduum Paschalnego.