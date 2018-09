APEL o zawieszenie ,,Faktu'' - Nowak, Bujak, Kawecki...

Bujak, prof. Kawecki, Łabonarska, prof. Nowak, Pietrzak, prof. Roszkowski, Szewczak: Petycja ABY ZAWIESIĆ „FAKT”! Dołącz do nich!

Niezależnie od dzielących nas poglądów, są wartości, które muszą pozostać święte – bezsprzecznie zalicza się do nich szacunek dla zmarłych oraz dla osób będących w żałobie, szczególnie zaś, jeżeli są to rodzice opłakujący stratę dziecka. Trudno sobie wyobrazić większy ból. Ostatni skandaliczny wybryk dziennika „Fakt” przelał czarę goryczy, tego już za wiele!

Należący do niemiecko-szwajcarskiego koncernu medialnego Axel Springer SE dziennik „Fakt” wpisuje się na długą listę różnych pism, które coraz częściej publikują na swoich łamach niesmaczne i godzące w ludzką godność artykuły. Nadeszła zatem chwila, by w końcu powiedzieć temu: dość! Dymisja redaktora naczelnego to za mało, gdyż linia tej gazety od dawna reprezentuje najgorszy styl tabloidalny żerujący na najniższych instynktach. Domagamy się zatem od najważniejszych osób w państwie, aby przykładnie ukarali niemiecko-szwajcarską gazetę „Fakt” orazprzynajmniej na miesiąc zawiesili jej rozpowszechnianie! Nie może być zgody na to, aby jakikolwiek podmiot medialny na polskiej ziemi swoim brutalnym działaniem przykładał rękę do deprawacji społecznej.

Panie Prezydencie! Panowie Marszałkowie! Panie Premierze! Wspólnie powiedzmy dość bezwzględnym, niemoralnym poczynaniom zagranicznych koncernów medialnych w naszym kraju, czego najnowszym przykładem jest strona tytułowa „Faktu”. Nie chcemy takiego zohydzenia w polskim społeczeństwie, które jest obce naszej tradycji i naszej historii. Zabory i okupacja dawno się skończyły, sami decydujemy o losach naszego kraju, w którym nie powinno być miejsca na pogwałcenie podstawowych wartości.

Dlatego powtarzamy nasz apel. Proszę dać stosowny przykład i zaordynować zamknięcie gazety codziennej „Fakt” co najmniej na 30 dni!

Zapraszamy do podpisania petycji, co jest możliwe pod tym linkiem: https://bialykruk.pl/petycja-zawiesic-fakt-na-miesiac

Podpisani:

Ewa Barańska-Jamrozik, artysta plastyk, malarka i karykaturzystka

Bożena Ewy, architekt

Adam Bujak, artysta-fotografik, Kawaler Orderu Orła Białego

Ewa Bujak, artysta-plastyk

Dr Mirosław Boruta, socjolog, UP w Krakowie

Paweł Chmielewski, dziennikarz i publicysta

Marek Choiński, nauczyciel historii

Leszek Długosz, poeta i filolog

Attila Jamrozik, artysta plastyk, były prezes zarządu Okręgu Krakowskiego ZPAP

mgr Bożena Kawecka, nauczycielka

prof. dr hab. Janusz Kawecki, członek KRRiT

Joanna Lubieniecka, teolog,

Halina Łabonarska, aktorka,

Dr Ewa Marcinkiewicz, lekarka

Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz, immunolog

Sebastian Moryń, redaktor naczelny portalu telewizjarepublika.pl

Prof. dr hab. Andrzej Nowak, historyk i pisarz

Dr Justyna Chłap-Nowakowa, filolog i poetka

Katarzyna Pietrzak, prezes Towarzystwa Patriotycznego Fundacji Jana Pietrzaka

Jan Pietrzak, twórca kabaretowy

Małgorzata Roszkowska, artysta-plastyk

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, historyk i pisarz

Adam Sosnowski, redaktor prowadzący miesięcznika kulturalnego „Wpis”, filolog

Jolanta Sosnowska, wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk

Leszek Sosnowski, prezes wydawnictwa Biały Kruk

Janusz Szewczak, ekonomista, poseł PiS

Prof. dr hab. Artur Śliwiński, ekonomista