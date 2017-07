Apel o reformę wymiaru sprawiedliwości - PODPISZ!!!

Prezentujemy poniżej apel Komitetu Społecznego "Żądamy Reformy Sądów". Każdy może podpisać się i poprzeć głęboką, prawdziwą reformę sądownictwa. Ząchęcamy!!!

A oto treść apelu:

Pan prezydent RP Andrzej Duda,

Pani premier Beata Szydło,

Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Posłowie i senatorowie parlamentu RP

Sądy w Polsce są dzisiaj jedynymi instytucjami państwowymi które po 4 czerwca 1989 roku nie zreformowały się, nie przeszły żadnych zmian ani strukturalnych, ani kadrowych. Pozostały reliktem systemu komunistycznego. Brak demokratycznej kontroli nad sądami doprowadził do powstania patologicznych zjawisk w ich funkcjonowaniu. Dzisiaj Sądy nie służą obywatelom i państwu polskiemu, tylko strzegą interesów różnych grup systemu postkomunistycznego i własnej korporacji.



Obecny parlament zainicjował niezbędne reformy. Napotykają one na opór grup interesu będących beneficjentami okrągłego stołu i grup przestępczych. Są to potężne siły zdolne do manipulowania opinią publiczną. Naszym apelem chcemy powiedzieć, że zdecydowana większość Polaków domaga się dokończenia tych reform w jak najkrótszym czasie. Niech sądy służą obywatelom i naszemu państwu. Niech strzegą prawa i wyznaczają wysokie standardy życia publicznego. Niech „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej”. Żadne spory polityczne nie mogą zatrzymać tych zmian.



Zwracamy się z tym apelem o szybkie reformy wymiaru sprawiedliwości. Na Was ciąży historyczna odpowiedzialność za faktyczne zakończenie postkomunizmu w Polsce i przywrócenie obywatelom wiary w sprawiedliwość.



Komitet Żądamy Reform Sądów:

Adam Borowski,

Czesław Nowak,

Andrzej Michałowski,

Andrzej Kołodziej,

Andrzej Rozpłochowski,

Jacek Smagowicz,

Jerzy Langer,

Tomasz Olko,

Roman Bielański,

Emil Broniarek,

Wiktor Świetlik,

Krzysztof Wyszkowski,

Adam Kalita,

Jerzy Maciej Kublikowski,

Tadeusz Markiewicz,

Ryszard Majdzik,

Bogusław Olszewski,

Zenon Borkowski,

Adam Macedoński,

Artur Rogala,

Andrzej Filipczyk,

Krystyna Byers vel Czachor,

Jerzy Jacek Pilchowski,

Edward Bielawski,

Aleksandra Makowska-Prochera,

Zbigniew Korczowski,

Mirosław Młodecki,

Zbigniew Korczowski,

Adam Słomka,

Zygmunt Miernik,

Paweł Piekarczyk,

Tomasz Sakiewicz,

Katarzyna Gójska,

Piotr Lisiewicz,

Paweł Zdun,

Ryszard Kapuściński