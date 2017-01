Apel kibiców do rządu: Trzeba dokończyć naprawę naszej ojczyzny

reklama

Fot. Youtube/RacoviaTV; Claude Truong-Ngoc, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia; Adrian Grycuk, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

Kibice biorący udział w IX Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę wystosowali list do rządu, w którym apelują o dalszą naprawę naszego kraju.

Podobny list kibice przesłali rządowi rok temu po VIII pielgrzymce kibiców. Teraz na wstępie zauważają, że większość ich postulatów została rozpatrzona pozytywnie przez polski rząd.

W tegorocznym liście kibice wyrażają szczególną radość z uhonorowania Żołnierzy Wyklętych i wszelkich działań podjętych na tym polu przez rząd.

"Mocną stroną polskiego rządu jest, splatająca się z powyższą kwestią, aktywna pomoc dla obywatelskich oddolnych inicjatyw patriotycznych, sławiących i przypominających polskich bohaterów podczas inscenizacji historycznych, pokazów filmowych, sztuk teatralnych itp" - dodano w liście, dziękując rządowi.

Rządowi podziękowano również za działania zwalczające zachowania antypolonistyczne, wymieniając przy tym przeprosiny, jakie wystosowała niemiecka telewizja ZDF ws. użycia określenia "polskie obozy zagłady".

Kibice docenili też działania korzystne dla polskiej gospodarki:

"Wielką radość sprawiają nam także działania rządu dotyczące tworzenia warunków do ponownego budowania dobrej marki polskich firm i rozwoju polskiej gospodarki (doceniamy wszelkie sukcesy: promowanie polskiego przemysłu, rolnictwa, transportu, łączności, repolonizacja banków itp.)" - jak pisali w liście.

Pochwalono również działania dotyczące zmniejszenia emerytur byłych esbeków.

Jednocześnie kibice mobilizowali rząd do tego, aby dalej skutecznie realizował proces naprawy Polski.

Kibice prosili o zajęcie się m.in. problemami:

"Gruntownego zlustrowania wszystkich środowisk opiniotwórczych i kulturalnych w Polsce.

Ratowania środowisk chrześcijańskich na świecie.

Sprowadzenia do ojczyzny Polaków z terenów byłego ZSRR.

Dofinansowania mediów narodowych (doprowadzenia do repolonizacji mediów i ich infrastruktury), które to działania doprowadziłyby do osłabienia wpływów obcych koncernów medialnych w Polsce, które naszym zdaniem szkodzą naszej Ojczyźnie.".

emde/wpolityce.pl

7.01.2017, 16:45