Apel KE. Schetynie oberwało się od... Broniarza!

Grzegorz Schetyna zaapelował dziś do Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego o to, by spełnić żądania nauczycieli i zakończyć tym samym strajk nauczycieli. Stwierdził też, że jeśli rząd żądań nie spełni – obecna opozycja zrobi to po jesiennych wyborach. Szpilkę Schetynie wbił… Sławomir Broniarz!