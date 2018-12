Apel do ministra Ziobry ws. dekomunizacji ulic Warszawy

Jako kombatanci i weterani walk o Niepodległą Polskę jesteśmy tymi faktami oburzeni. Od dawna w swoich pismach apelowaliśmy o prawdziwą reformę sądownictwa polegającą na dopuszczeniu do udziału w każdym postępowaniu sądowym przedstawicieli społecznych o szerokich uprawnieniach. Mamy bowiem wciąż do czynienia z sędziami, którzy kierują się wzorcami z okresu stanu wojennego, a nawet czasów stalinowskich. Gdyby Naczelny Sąd Administracyjny kierował się duchem prawa i zasadami prawa słusznego, to oczywiście nigdy by nie uchylił zarządzenia wojewody mazowieckiego. Ponieważ jednak kieruje się tylko na oślep paragrafami i rewolucyjną czujnością, to wyraził zgodę na powrót symboli komunistycznego zniewolenia. Jest to oczywiście przestępstwem. Konstytucja RP w artykule 13 i artykuł 256 Kodeksu Karnego zakazują propagowania komunizmu, a nazwy ulic poświęcone zbrodniarzom komunistycznym i członkom agenturalnej komunistycznej partii są taką właśnie formą propagowania zbrodniczej i ludobójczej ideologii. Każda osoba, która chroni takie relikty podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch lat.