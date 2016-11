Antyrasista w Szwecji skatowany, bo był podobny do Trumpa

reklama

Znany szwedzki kucharz i gospodarz telewizyjnych programów kulinarnych został brutalnie pobity przez grupę muzułmanów, gdyż ci uznali, że jest podobny do Donalda Trumpa.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Malmo. W sobotę rano popularny w Szwecji kucharz Anders Vendel szedł ulicą, gdy zaczepiło go trzech muzułmanów w wieku od 25 do 35 lat. Zaatakowali go, jako że stwierdzili, że jest podobny do prezydenta-elekta USA.

Napastnicy obezwładnili mężczyznę. Dwaj trzymali go za ręce, a trzeci okrutnie bił go po twarzy. Obecnie kucharz przebywa w szpitalu, gdzie dochodzi do siebie po pobiciu.

Rzecznik prasowy policji w mieście potwierdził, że doszło do pobicia kucharza przez muzułmanów.

Co ciekawe, Vendel to nie tylko znany kucharz, ale także aktywista znany ze swojej walki z rasizmem. Kucharz aktywnie walczy o prawa imigrantów w Szwecji.

emde/ndie.pl, Fronda.pl

16.11.2016, 10:30