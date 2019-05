Antypisowski portal oskarża Millera o związki propagandą Kremla

Portal „Oko Press” to sztandarowe medium antyPiS. Niezwykły jest więc tekst Daniela Flisa (publicysty piszącego wcześniej do „Gazety Wyborczej”) „Leszek Miller był twarzą portalu wzmacniającego rosyjską propagandę. W siatce dystrybucji fejków na FB” w którym zaatakowany stał polityk antyPiSowskiej Koalicji Europejskiej.

AntyPiSowski publicysta twierdzi, że „Inna Polityka” opierała swoje teksty na Sputniku, a „Sputnik to należąca do rosyjskiego państwa agencja informacyjna, która szerzy jego propagandę w internecie i radiu w ponad 30 językach”.

Z artykułu na antyPiSowskim portalu wynika, że „redaktorem naczelnym »Innej Polityki« był Jacek Podgórski, który w czasie rządów Leszka Millera był jego głównym doradcą (2003-2004). […] W latach 90. Jacek Podgórski na zmianę był dziennikarzem prasowym i funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa. W latach 2010-2012 pracował jako dyrektor białoruskiego oddziału AKJ Capital SA, któremu białoruski rząd przyznał status “agenta inwestycyjnego”. Zajmował się wspieraniem prywatyzacji tamtejszych państwowych spółek. W 2017 Miller zaangażował się w powstanie stowarzyszenia 38 Milionów wspólnie z innymi działaczami SLD. Jak pisała “Polityka”, miało ono być “głosem młodszego pokolenia partii, które ma energię i pomysł na to, by SLD i idee lewicowe znów liczyły się na scenie politycznej”. Podgórski był w tym czasie redaktorem naczelnym działającego do 2018 roku portalu 38milionow.pl, sympatyzującego z SLD i współwłaścicielem wydającej go spółki. W trakcie rozmowy z OKO.press powiedział, że obecnie uczestniczy w kampanii wyborczej Leszka Millera, który w Wielkopolsce startuje do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej”.