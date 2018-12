AntyPiS-owski portal pyta 'jasnowidza' o 2019 r.

W okresie noworocznym różne media, zwłaszcza portale internetowe, aby podnieść ruch, chętnie sięgają po "usługi" znanych "jasnowidzów", jak Krzysztof Jackowski, albo "pzepowiednie" tych już nieżyjących, jak Baba Wanga czy Nostradamus. Jednak chyba żaden z jasnowidzów nie jest zdolny do tego, aby "przepowiadać" tak konkretne sytuacje, jak ciężka choroba, samosąd czy śmierć. Nie to, co "geniusz" Wojciech Glanc, który roztacza również wizje dotyczące celebrytów. Magdzie Gessler wieszczy zatrucie pokarmowe, Mai Ostaszewskiej- stalkera, a Dorocie Wellman- konieczność korzystania ochrony z powodu hejtu.