Antykultura hedonizmu jest szyderstwem z miłości Boga

– Owo „carpe diem” jest także bardzo silną cechą tego, co się dzieje we współczesnej kulturze, która jakże często lekceważy Boży zamysł wobec siebie. Kultura, jak mówił Jan Paweł II, jest tym wytworem ludzkiego ducha, który pozwala człowiekowi być jeszcze bardziej człowiekiem. To co się dzisiaj głosi, również jeśli chodzi o bardzo wpływowy ruch LGBT, jest tym, co można by nazwać antykulturą. A z punktu widzenia Bożego bardzo często jest szyderstwem z tej miłości Boga i z tego upodobania z jakim Bóg Stwórca spojrzał na dzieła swoich rąk.