Antykościelna ofensywa lewicy. Co wypisuje ,,NaTemat''?

Z lektury mediów kierowanych do sympatyków groteskowej opozycji można odnieść wrażenie, że problemem Polski i Polaków jest istnienie Kościoła katolickiego, a nie np. kwestie niechybnego bankructwa systemu emerytalnego, rozsypującej się sieci przesyłu energii, braku elektrowni atomowych, zbyt wysokich podatków i nadmiernej ilości przepisów, które krępują działalność gospodarczą i skłaniają Polaków do emigracji.

Lewicowy publicysta, w swym artykule stwierdził, że zapisy umowy międzynarodowej, ratyfikowanego w 1998 roku Konkordatu, regulują „prawa i obowiązki” Kościoła, wyznaczają rozdział państwa od Kościoła. Według lewicowego publicysty „dodatkowo niektóre z zapisów konkordatu zostały rozszerzone przez odpowiednie ustawy. I tak zapisane w konkordacie prawo do nauczania religii "udoskonalono" ustawą, która wprowadziła (przez pewien czas obowiązkową) religię do szkół”.

Lewicowy portal rozpisał się o tym, że „jak podaje "Gazeta Wyborcza", w jednej ze spraw oskarżeni zostali były proboszcz parafii św. Szczepana w Mnichowie Grzegorz K., były wikary z tej parafii (obecnie posługujący w Kozłowie Miechowskim), Dariusz N. i gospodyni Daria P. Prokuratura wcześniej postawiła im zarzuty udziału w bójce, za co grożą nawet 3 lata więzienia. Osobno toczy się śledztwo w sprawie gróźb kierowanych przez Dariusza N. w kierunku proboszcza. W tej sprawie grozić mu może do 2 lat więzienia”.

Według informacji lewicowego portalu film "By the Grace of God" „ma szansę wywołać ogromną burzę we Francji, tak jak "Kler" Wojtka Smarzowskiego zrobił to u nas. Fabuła filmu Francois Ozona jest inspirowana seks-skandalem w archidiecezji lionskiej w latach 80. ubiegłego wieku”.