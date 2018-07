Antykoncepcja zabija ciało i duszę

Masz córkę w wieku szkolnym? Koniecznie zaprowadź ją do ginekologa, niech jej „coś” przepisze! – czytamy w poradnikach dla mam. Jesteś studentką, mężatką, singielką? Czy już wiesz, jaka pigułka jest najlepsza dla ciebie?

– Jest coś takiego w naszym sposobie myślenia, że podążając za tłumem, podejmujemy zachowania ryzykowne – mówi prof. Bogdan Chazan, ginekolog położnik, dyrektor stołecznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie. – Nawet jeśli kobieta wie, że środki antykoncepcyjne nie są obojętne dla zdrowia, myśli, że skoro tyle kobiet je zażywa i żyje, to znaczy, że ona też może. Jej to nie spotka.

– Często kobiety skupiają się jedynie na tych skutkach ubocznych, które widać od razu, czyli nadwadze, obniżonym nastroju, problemach z cerą. Liczą na to, że preparaty osłonowe pomogą im obejść te trudności. A że w przyszłości mogą mieć problemy z zakrzepicą czy zachorować na nowotwór? O tym najczęściej nie myślą – dodaje prof. Urszula Dudziak, kierownik katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny KUL, instruktorka metod naturalnego planowania rodziny, członkini powołanego przez ministra zdrowia Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny. – Dlaczego? Bo nie widzą alternatywy.



NA CHOROBĘ CI TAKIE ŚRODKI

Sięgające po pigułki nastolatki myślą, że środek ten uchroni je przed ciążą przez kilka lat, a potem będzie jak wcześniej. W praktyce okazuje się, że pigułka może zaburzać dojrzewanie na całej osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej. A nawet w przypadku kobiet dojrzałych, przez lata blokowana płodność nie powraca albo powraca zmniejszona. Coraz więcej mówi się o trwałym zahamowaniu odbudowy endometrium, czyli śluzówki wyściełającej jamę macicy, co jest przyczyną problemów z płodnością. Okazuje się jednak, że to nie one są najgroźniejsze.

Dr Ewa Kuczapska-Ślizień, lekarka pracująca w szpitalu św. Zofii i instruktorka NPR powiedziała podczas konferencji „Seks bez antykoncepcji”, 21 listopada w Warszawie, że zaburzenia rytmu biologicznego przez środki antykoncepcyjne powodują liczne schorzenia m.in. nadciśnienie, otyłość i cukrzycę. Najczęstszym i jednocześnie śmiertelnie niebezpiecznym skutkiem jest duże ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych: głębokiej zakrzepicy, tętniczych udarów niedokrwiennych, udarów krwotocznych, ostrego zawału mięśnia sercowego. Zwłaszcza plastry antykoncepcyjne zwiększają ekspozycję na sztuczne estrogeny, a te mają szczególne działanie prozakrzepowe – o 60 proc. większe w porównaniu z pigułką.

Dane są przytłaczające. Zagrożenie chorobą zakrzepowo-zatorową na 100 tysięcy kobiet pomiędzy 15. a 44. rokiem życia, wśród niestosujących antykoncepcji, wynosi ok. 10 na 100 tysięcy. Dla stosujących antykoncepcję co najmniej 30 na 100 tysięcy kobiet. A w przypadku kobiet będących w grupie przeciwwskazań, to ryzyko wzrasta już do 60-80 na 100 tysięcy, a więc prawie ośmiokrotnie! Podobnie rzecz się ma w przypadku trombofilii, czyli skłonności do tworzenia zakrzepów żylnych, a nawet tętniczych.

– Jeżeli kobieta jest chora na cukrzycę, ma nadciśnienie lub trombofilię, to w wyniku stosowania środków antykoncepcyjnych przebieg choroby się zaostrzy – twierdzi prof. Chazan. – Mimo to często zalecenia producentów środków antykoncepcyjnych i międzynarodowych organizacji takich jak International Planned Parenthood Federation są takie, aby rezygnować z badań laboratoryjnych przy kwalifikowaniu pacjentek do stosowania tych środków. Mówi się, że zbyt daleko idące badania to strata czasu i pieniędzy. Uważam jednak, że każda kobieta kwalifikowana do antykoncepcji powinna przejść gruntowne badania, a lekarz powinien zebrać wywiad dotyczący przebytych chorób oraz chorób obecnych w rodzinie.

Osobną sprawą jest zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Ciekawe badanie na ten temat przeprowadził Narodowy Instytut Raka w Stanach Zjednoczonych. Wynika z nich, że ryzyko zapadalności na raka piersi wzrasta wraz z długością stosowania antykoncepcji, zwłaszcza powyżej 5 lat i w grupie młodszej wiekowo. Istnieją też ciekawe doniesienia dr. Kalenborna z Kliniki Mayo z 2003 roku, który wskazuje, że doszło do podwyższenia nawet o 40 proc. ryzyka raka piersi w związku ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej przed pierwszym porodem. W przypadku obciążenia rodzinnego dodatkowo zwiększa się ono o ok. 50-80 proc. Drugim nowotworem, który związany jest ze stosowaniem antykoncepcji, jest rak szyjki macicy. Analiza przeprowadzona przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem wskazała na powiązanie infekcji HPV i antykoncepcji. Ryzyko rosło nawet czterokrotnie u kobiet stosujących antykoncepcję ponad 5 lat. Szczególnie narażone na zachorowanie były dziewczęta, które rozpoczęły stosowanie antykoncepcji przed 20. rokiem życia.



PARADOKS PARADOKSÓW

– Dochodzi do paradoksu: pacjentki zażywają te środki po to, żeby bez ograniczeń współżyć, ale mija im na to współżycie ochota – mówi prof. Urszula Dudziak. – Co więcej, kobiety mają świadomość, że stosując antykoncepcję, narażają swoje zdrowie, podczas gdy mężczyźni nie ponoszą żadnych konsekwencji. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono ankietę, w której zapytano panów, czy stosowaliby antykoncepcję hormonalną, gdyby na rynku były dostępne pigułki dla mężczyzn. Ogromna większość ankietowanych odpowiedziała: „Nie, ponieważ mogłoby to być szkodliwe dla zdrowia”. Jednocześnie ci sami panowie zgadzali się, żeby antykoncepcję stosowały ich żony i partnerki. To pokazuje, jak przedmiotowo traktują swoje kobiety.

– Pacjentki niesłusznie kojarzą NPR z przestarzałym kalendarzykiem małżeńskim i są święcie przekonane o zawodności tych metod – dodaje prof. Dudziak. – Tymczasem NPR ma bardzo niski wskaźnik Pearla, który mierzy zawodność danego środka czy metody i pokazuje, ile kobiet stosujących daną metodę zajdzie w nieplanowaną ciążę w ciągu roku. To oznacza, że właściwie stosowane NPR ma bardzo wysoką skuteczność, porównywalną z antykoncepcją hormonalną.

Według badań metody hormonalne mają indeks Pearla w granicach 5. Prezerwatywa męska zawiera indeks w przedziale 11-16, diafragma ze środkami plemnikobójczymi – indeks Pearla – 15, gąbka ze środkami plemnikobójczymi – 16-32, kapturek naszyjkowy ze środkami plemnikobójczymi – 17-23, natomiast kobieca prezerwatywa – 20. Tymczasem wskaźnik metody termicznej to 1-2, a obserwacji śluzu Billingsów waha się od 1 do 12, przy czym górna wartość wskazuje tu raczej na błąd popełniony przez samą pacjentkę niż na metodę. Według naukowców z Wydziału Endokrynologii Ginekologicznej i Zaburzeń Płodności Uniwersytetu w Heidelbergu skuteczność metody objawowo-termicznej w celu odłożenia lub uniknięcia poczęcia wynosi ponad 99 proc. Rozpoznawanie cyklu płodności pomaga też w monitoringu stanu zdrowia i planowaniu terapii, a więc służy zdrowiu kobiety. Na wspomnianej już konferencji dr Kuczapska-Ślizień przypomniała, że w Polsce od 20-25 lat działa wiele stowarzyszeń, popularyzujących NPR, metody można nauczyć się także, korzystając z informacji w Internecie. Jest to wiedza dostępna i stosunkowo łatwa do opanowania. Mówi o tym promowana na konferencji książka Marty Brzezińskiej-Waleszczyk, w której o swoim doświadczeniu opowiadają pary stosujące NPR.

Skąd więc czarna legenda nieskuteczności ciągnąca się za NPR?

– Stoi za nią czynnik materialny. Jeśli małżonkowie nauczą się rozpoznawać okresy płodne i niepłodne, to przestaną być klientami koncernów farmaceutycznych i przestaną te firmy utrzymywać – przekonuje prof. Dudziak.

I dlatego są one gotowe na wszystko, co pokazują reklamy stosowane, gdzie się da i jak się da. Bo przecież pecunia non olet, ale dlaczego mają to być nasze pieniądze?

Iwona Świerżewska

Idziemy nr 48 (429) 1 XII 2013