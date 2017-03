Antychryst może niedługo nadejść. Powodem transhumanizm

reklama

reklama

Futurolog Ray Kurzweil, związanych z Google, kreuje pomysły, by ludziom wszczepiać do mózgów komputery. Teologowie ostrzegają, że tego rodzaju pomysły mogą być związane z nadejściem Antychrysta.

Kurzweil to nie tylko futurolog, ale także propagator idei transhumanizmu. Według niego do 2029 roku komputery osiągną poziom ludzkiej inteligencji, dzięki czemu będzie można według niego łączyć mózg ze sztuczną inteligencją, a w efekcie „poszerzać to kim jesteśmy”. Według teologów to zagrożenie dla ludzkości.

Teolog Fay Voshell mówi, że „elity technologiczne stałyby się pół-bogami, którzy decydują o tym, co mają myśleć i działać inni ludzie poprzez programowanie nas, co mogłoby prowadzić do poważnych deformacji”. Zanik wolnej woli znakiem nadejścia Antychrysta? Dennis Sullivan, bioetyk podkreśla, że Kurzweil z takimi pomysłami wymierza „policzek” Zbawicielowi. Transhumanizm zdaniem Sullivana jest filozofią Antychrysta, która ma na celu wyeliminowanie Boga.

krp/ChristianPost.com, Fronda.pl

18.03.2017, 11:42