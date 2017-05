Antybiotyki schowaj do szafy. Nadchodzi czosnek!

reklama

fot. Nino Barbieri, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia reklama

Czosnek ma moc dzięki, której może stawić czoła mutacjom wirusowym. Chodzi przede wszystkim o jego zawartość allicyliny. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Waszyngtonie przeprowadziła badania w tej kwestii. Doszli do wniosku, że czosnek jest potężny i 100 razy bardziej skuteczny niż 2 najbardziej popularne antybiotyki używane w leczeniu różnych chorób powstałych przez bakterie odpowiedzialne za występowanie chorób przenoszonych przez żwyność.

Jedz czosnek regularnie! To jedna z najlepszych rad, dodawaj go do posiłków, sałatek, mieszaj z oliwą, dzięki temu pozostaniesz zdrowa i a na przeziębienia. Najnowsze badania nigdy nie ujrzą światła dziennego, ponieważ nie pozwolą na to giganty farmaceutyczne.

SKŁAD CZOSNKU:

Woda

Węglowodany

Białka

Wolne aminokwasy np.: cysteina, arginina, metionina, treonina, kwas glutaminowy, kwas asparaginowy

Enzymy np.: allinaza, arginaza, mirozynaza, peroksydaza, tyrozynaza, deoksyrybonukleaza, γ-glutamylotranspeptydaza, katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa, inwertaza, heksokinaza, lipaza, lizozym

Organiczne związki siarki

Antocyjany

Flawonoidy

Fitosterole

Skordyniny A, A1, A3, B1, B2, B3, Cb

Olejek eteryczny

Składniki mineralne – potas, wapń, fosfor, glin, sód, magnez, żelazo, cynk, chrom, miedź, mangan, jod, selen

Witaminy – A, B1, B2, B3 (PP), C, allitiamina (połączenie witaminy B1 z allicyną)

Spośród związków obecnych w czosnku na uwagę zasługują organiczne związki siarki bo to przede wszystkim one odpowiadają za smak, zapach i właściwości czosnku. Wśród ważniejszych związków czosnku wymienić należy allinę (sulfotlenek S-allilocysteiny). Jest to związek organiczny zawierający w swojej budowie siarkę. Allina jest dobrze rozpuszczalna w wodzie i nie wykazuje działania antybiotycznego! Dopiero pod wpływem enzymu allinazy ulega przekształceniu do allicyny (tiosulfonian diallilu) – odpowiedzialnej za charakterystyczny zapach i właściwości prozdrowotne czosnku. Allicyna ulega kolejnym przemianom do znacznej liczby aktywnych biologicznie pochodnych (np.: sulfidów, disulfidów, trisulfidów, siarczków i ajoenu). Allicyna wykazuje zdolność wnikania do cytoplazmy erytrocytów oraz przenikania przez warstwę białkowo-lipidową komórek bez jej uszkadzania. Dzięki temu wpływa na procesy biochemiczne zachodzące wewnątrz komórek. Innym związkiem obecnym w czosnku jest ajoen – jest to związek nietrwały, który z łatwością ulega przekształceniom w inne związki siarkowe. Trzeba zaznaczyć, że enzym allinaza uaktywnia się dopiero w rozdrobnionym czosnku i dopiero wtedy przekształca nieaktywną allinę w biologicznie czynną allicynę!!! – Podsumowując ząbek czosnku trzeba zmiażdżyć, wycisnąć lub pokroić aby miał działanie prozdrowotne – czyli im bardziej uszkodzimy czosnek tym lepiej:) W czosnku znajdują się również siarczki (np.: allilosiarczek, metylosiarczek, siarczek dipropylu, trisiarczek diallilu). Siarczki to lotne, tłuste ciecze, które odpowiadają za intensywny smak i zapach czosnku.

Uwaga! Czosnek chroni też przed udarem i zawałem

Czosnek ma właściwości przeciwzakrzepowe podobne do aspiryny – znacząco zmniejsza lepkość krwi. Ale to nie wszystko – działa także na śródbłonek naczyniowy, powodując rozkurcz naczyń krwionośnych, co w efekcie może zapobiec zawałowi serca i udarowi mózgu. Dodatkowo zaś zmniejsza zmiany miażdżycowe. Badania wykazały, że regularne jedzenie czosnku poprawia elastyczność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu usprawnia się przepływ krwi.

***

Tradycyjna zupa czosnkowa może być bardzo pomocna jeśli chodzi o leczenie przeziębienia i grypy. Jej podstawowymi składnikami jest czosnek, czerwona cebula i tymianek. Na szczęście ludzie mają tendencję do sięgania po tradycyjne sposoby, gdy chodzi o przeziębienie lub grypę. Zastanawiałaś się dlaczego wirusy stały się niebezpieczne i bardziej odporne na leki, a ich objawy znacznie się nasiliły co potwierdzają eksperci zdrowia:

ZUPA CZOSNKOWA

Przepis:

5 główek czosnku

2 łyżki masła klarowanego

2 łyżki oliwy z oliwek

2 duże czerwone cebule, pokrojone w kostkę

1 łyżka świeżego tymianku, drobno posiekanego

6 szklanek bulionu z kurczaka

garstka świeżych/suszonych ziół (pietruszka, tymianek, liść laurowy)

1 szklanka kwaśnej śmietany

PRZYGOTOWANIE:

Najpierw podgrzej piekarnik do 180 stopnii. Obierz czosnek, polej sreberko oliwą a następnie zawiń je w główki czosnku. Piecz około półtora godziny, kiedy gotowe wyjmij z piekarnika i zostaw czosnek na parę minut. W międzyczasie wrzuć do garnka troche masła i dwie łyżki oliwy i podgrzej do średniej temperatury. Dodaj cebulę i trzymaj na ogniu około 10 minut. Gdy czosnek ochłonie ugnieć go przy pomocy widelca, a następnie wrzuć do garnka, następnie dodaj bulion i zioła. Następnie blenduj zupę do uzyskania jednolitej konsystencji. Gdy już ją uzyskasz postaw znów na ogniu i dodawaj kwaśnej śmietany mieśzając w garnku. Na koniec dopraw solą i pieprzem. Jak wiadomo czosnek poddany długotrwałej obróbce termicznej traci do 80% substancji aktywnych, głównie allicyliny, dlatego warto na sam koniec wcisnąć 2 ząbki świeżego czosnku aby spotęgować ilość allicyliny.

Jest to doskonały przepis, który poprawia zdrowie i ochroni przed zachorowaniami, może i przygotowanie zajmuje czas ale warto mieć w w zamrażarce zawsze porcję zupy, gdy tylko poczujesz że łapie cię przeziębienie będziesz dysponować najlepszym na nie lekarstwem.

A jak zrobić wspaniały syrop z czosnku? To proste!:

Kilka ząbków czosnku trzeba zmiażdżyć, wymieszać z sokiem wyciśniętym z dwóch cytryn i do tej mikstury dolać pół szklanki przegotowanej, chłodnej wody. Potem przecedzić przez sitko i dawać dziecku do picia trzy razy dziennie po łyżeczce.

mod

15.05.2017, 8:20