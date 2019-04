Antyaborcyjny film hitem kinowym w USA. Mimo cenzury!

Johnson w 2009 r. asystowała przy "zabiegu" aborcji, a silne przeżycia, których wówczas doświadczyła, wpłynęły na radykalną zmianę światopoglądu. Była dyrektorka kliniki aborcyjnej założyła organizację pro-life And Then There Were None (ATTWN), by „pomóc innym odejść z przemysłu aborcyjnego”. W piątek 29 marca film "Unplanned" trafił do amerykańskich kin. W weekend otwarcia zarobił ponad 6 mld dolarów- mimo kłopotów z promocją.