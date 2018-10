Antoni Macierewicz: wybuch bezpośrednią przyczyną śmierci Lecha Kaczyńskiego

"Samolot został zniszczony eksplozją i to była bezpośrednia przyczyna śmierci polskiego prezydenta i wszystkich, którzy lecieli wówczas do Smoleńska" - mówił Antoni Macierewicz na antenie Polskiego Radia 24.



Szef sejmowej komisji ds. wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej podkreślił, iż wierzy, że sprawa zostanie prędzej czy później wyjaśniona.



"Przyjdzie czas na publiczne sprawozdanie. Ono zostanie ujęte we wszystkie odpowiednie reguły i normy. Bardzo chętnie wtedy to przekażę. Nie będziemy tego robili szczątkowo, w kolejnych, fragmentarycznych zarysach. To nie jest roztropne" - podkreślił Macierewicz.



Polityk przekonywał słuchaczy, że rezultat prac komisji w postaci szczegółowego raportu zostanie upubliczniony w ciągu roku i dla wielu ludzi "otworzy oczy" na katastrofę smoleńską.



