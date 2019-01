Antoni Macierewicz: Waży się niepodległość Polski na dziesiątki, setki lat

,,Rok 2019 rozpoczął się w dotychczas niespotykany sposób – debatą geopolityczną, czyli o tym, kto jest dla Polski najlepszym sojusznikiem i o tym, z kim Polska powinna blisko współpracować. Niektóre wypowiedzi nie są zbyt poważne. Jeżeli pan Lech Wałęsa mówi, że bliżej nam do Moskwy niż Nowego Jorku, to wydaje się, że nie do końca jest to poważne. Podobnie jak wypowiedź pana Tomasza Lisa, który ocenił, że nie pan Władimir Putin jest największym problemem dla świata, ale jest nim pan Donald Trump'' - powiedział Macierewicz.