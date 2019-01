Antoni Macierewicz: W Polsce szaleje nienawiść. Co robić?

,,Najwyższy czas, żeby Polacy byli bronieni przed polityczną nienawiścią rozsiewaną wobec tych, którzy Polski bronią. Wobec tych, którzy bronią Kościoła, religii, patriotyzmu i którzy bronią niepodległego państwa polskiego. To nie znaczy, że w tej obronie wolno sięgać po takie same środki. Tak nie jest i tak mam nadzieję nigdy nie było i nigdy nie będzie, ale to znaczy, że w żadnym wypadku nie wolno nam się przed tą nienawiścią – która zalewa w ostatnich dniach media – cofać. Tego robić nam nie wolno'' - mówi Antoni Macierewicz w felietonie ,,Głos Polski'' na antenie Radia Maryja.