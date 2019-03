Antoni Macierewicz: To pewne, że trotyl był na wraku

Jasiek 25.3.19 10:55

Daria to przykład lemingowego otumanienia. Dla mnie to jest ju jednostką chorobową, bo świadczy o tym, jak strach, nienawiść do inaczej myślących, brak tolerancji i zwykła podłość degenerują umysł i duszę człowiek.

A co do meritum - jeżeli ktoś uważnie śledził fakty i relacje (nie mylić z manipulacjami Millera i spółki i polskojęzycznych ośrodków medialno-dywersyjnych) i potrafi logicznie myśleć, to zna prawdę i żadne ekspertyzy go już nie zaskoczą. Po Smoleńsku wyszła niestety podłość i skundlenie części naszego narodu.Stąd takie Darie....