Antoni Macierewicz: Rosja próbowała wpłynąć na wynik wyborów w Polsce

Odniósł się także do planowanego zakupu samolotów F-35 przez Polskę. - Jeżeli F-35 uzupełnią nasze lotnictwo - dotychczasową flotę złożoną z maszyn F-16 - to uczyni to je bardzo skutecznym narzędziem obrony naszej przestrzeni powietrznej. Atak na decyzję o zakupie samolotów F-35 jest absolutnie niekompetentny i wynikający być może z sugestii rosyjskich. Wcześniej Rosjanie robili wszystko, żebyśmy nie zakupili F-16. Rosjanie nie są zdolni do skutecznego odparcia tego uzbrojenia – zaznaczył Antoni Macierewicz.