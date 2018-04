Antoni Macierewicz prezentuje raport ws. Smoleńska: Rząd Tuska oddał postępowanie w ręce Rosjan

Tuż po godzinie 13:00 rozpoczęła się prezentacja raportu technicznego podkomisji smoleńskiej, której przewodniczy były szef MON Antoni Macierewicz.

Jak podkreślił szef podkomisji – ów raport techniczny prezentuje wyniki badań od lutego 2016 roku do dnia dzisiejszego i koncentruje się jedynie na kwestiach technicznych przyczyn tragedii smoleńskiej i śmierci polskiej elity narodowej, która poległa pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Jak dodawał Macierewicz:

„Raport techniczny tym różni się od materiałów, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, że skupia się wyłącznie na problematyce technicznej i nie jest z tego punktu widzenia patrząc raportem końcowym, a więc nie podlega regułom takiego raportu”.

Szef podkomisji podkreślił dalej:

„Różni się również tym, że odmiennie od raportu komisji Millera czy Anodiny zajmuje się tylko faktami i nie zawiera interpretacji politycznych, sugestii czy aluzji i nie służy wskazywaniu winnych, odpowiedzialnych za katastrofę”.

Były minister obrony narodowej zaznaczał:

"Na skutek decyzji rządu Donalda Tuska, postępowanie w sprawie wyjaśnienia tej tragedii zostało w pełni oddane w ręce strony rosyjskiej. Można by powiedzieć że obarczenie odpowiedzialnością wyłącznie premiera jest nie do końca fair, bo przecież większość ówczesna parlamentarna, oparta na posłach PO, zdecydowała w głosowaniu, że Polska nie będzie występowała ani o przejęcie całości, ani nawet części postępowania, co umożliwiała konwencja chicagowska. Więc ta decyzja usankcjonowała rozstrzygnięcia administracji Tuska o pozostawieniu wszystkich badań i dowodów w rękach rosyjskich".

Przypomniał, że Polska do dnia dzisiejszego nie uzyskała odpowiedzi ze strony Rosji, aby stworzyć warunki ku temu, aby możliwe było podjęcie badań na miejscu. Jak podkreślił:

„Liczymy, że do tej prędzej czy później dojdzie”.

Macierewicz zwrócił uwagę na istotną różnicę w badaniach podkomisji smoleńskiej:

„Głównym działaniem było zgromadzenie dziesiątków tysięcy zdjęć i filmów, które pozwoliły nam zrekonstruować wrak samolotu i dokonać zarówno identyfikacji poszczególnych szczególnie istotnych partii tego samolotu, jak i dokonać symulacji. Dysponujemy materiałem dowodowym, do którego nie sięgano przedtem, a który ma szczególne znaczenie. Tym materiałem jest bliźniaczy samolot Tu-154 nr 102. On, niestety, przez poprzednie komisje – ani pani Anodiny, ani pana Millera – nie był badany”.

Podkreślał też:

„Strona polska ani nie uczestniczyła w sekcjach dokonywanych przez Federację Rosyjską. Strona polska – mówię o administracji – wiedząc już we wrześniu 2010 roku, że ciała są zamieniane, że mamy do czynienia z bezszczenieniem ciał i manipulacjami w tej sprawie. Powtarzam: we wrześniu 2010 roku informację na ten temat otrzymał zarówno Donald Tusk, jak i prokurator wojskowy odpowiedzialny za to postępowanie. Mimo to nie podjęto żadnych działań, mających na celu sekcji zwłok, która się dużą część rodzin domagała. Zlekceważono te prośby”.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl