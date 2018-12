Antoni Macierewicz: Pozbyłem się ludzi z kręgów komunistycznych służb. Jestem z tego dumny

- Pozbyłem się ludzi z kręgów służb aparatu komunistycznego i dzięki Bogu, że to zrobiłem. Jestem z tego dumny bez względu na to, co o tym mówili ludzie, dla których pan Dukaczewski jest wzorem polskiego patriotyzmu - powiedział na antenie Polskiego Radia 24 Antoni Macierewicz podsumowując swoje dwa lata na stanowisku szefa MON.

Antoni Macierewicz odniósł się również do pozbawienia go funkcji ministra. - Nie składałem dymisji z urzędu ministra obrony, byłem gotowy do pełnienia mojej misji dalej. Zaskoczony tym jednak nie byłem, ponieważ mam już pewne doświadczenia polityczne. Narastało to od dłuższego czasu, a ataki na mnie były coraz większe - powiedział polityk.