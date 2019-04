Antoni Macierewicz: Polska wieś w centrum programu PiS

"Program przedstawiony na konwencji PiS w Kadzidle bardzo koncentruje się na sprawach gospodarczo-finansowych, bo dla wsi właśnie to jest najważniejsze. Nie mamy tu do czynienia z obietnicami. To jest program naszych zobowiązań, które – jak pokazaliśmy – realizujemy z absolutną konsekwencją" - mówił Antoni Macierewicz, komentując wczorajszą konwencję Prawa i Sprawiedliwości.

"To rząd Jana Olszewskiego sformułował pogram niepodległościowy, który Prawo i Sprawiedliwość do dnia dzisiejszego rozwija i reprezentuje. Polska wieś jest w centrum tego programu. Nie dla ideologicznych zachcianek, ale dlatego, że jest to środowisko, w którym przetrwali ludzie z polską tradycją, z polskimi korzeniami, którzy są właścicielami polskiej ziemi. Oni są najlepszym punktem odniesienia dla tworzenia polskiej własności i polskich właścicieli" - przypomniał Macierewicz.

"Dlatego program, który przestawili dziś premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński i minister Jan Ardanowski tak bardzo koncentruje się na sprawach gospodarczo-finansowych. Dla wsi to one są najważniejsze. To nie są obietnice, ale zobowiązania, które realizujemy z absolutną konsekwencją. Kiedy pan premier mówi o kwocie 500 tys. zł dla drobnych przetwórców, to jest to zobowiązanie, które zostanie dotrzymane. Jeśli mówi o 150 tys. zł dla młodych rolników - również jest to zobowiązanie, które zostanie zrealizowane. Podobnie, gdy prezes Jarosław Kaczyński mówi o zwiększeniu dopłat do polskiego rolnictwa. Po to Prawo i Sprawiedliwość tworzy koalicje z analogicznymi ugrupowaniami w całej Europie" - dodał gość Polskiego Radia 24.