Antoni Macierewicz: Platforma chce nas szantażować Unią

,,Platforma Obywatelska próbuje nas szantażować Unią Europejską w sposób szczególnie nieodpowiedzialny, obrzydliwy i obelżywy dla narodu polskiego. Mamy podporządkowywać się zewnętrznym decyzjom we wszystkich wymiarach, w sytuacji, w której jasno jest rozstrzygnięte, że to Konstytucja RP jest najwyższym prawem. Jak mogą ludzie z PO próbować nas szantażować?'' - pyta Antoni Macierewicz na antenie TV Trwam.

Były minister obrony narodowej mówił o listopadowych świętach, wskazując, że mają one wielką wagę dla Polaków, budując wspólnotę. ,,Czy to wspólnoty metafizycznej, jak przywołanie Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, mówiący o wspólnym odczuwaniu w świadomości bycia razem z tymi, którzy odeszli. I to bycia wspólnotą metafizyczną, ale i realną. O tym mówi świętych obcowanie. Czy też wspólnoty historycznej, politycznej, wspólnoty losu i pamięci o tych, którzy o tę niepodległość walczyli, wywalczyli ją i którym jesteśmy nie tylko wdzięczni, ale wobec których mamy zobowiązanie. A więc wspólnota, czy metafizyczna, czy religijna, czy wspólnota losu i historii – one się ze sobą wiążą'' - wskazywał.