Antoni Macierewicz Patriotą Roku

Momentem kulminacyjnym obchodów II Dnia Patrioty w Krakowie było nagrodzenie ministra Antoniego Macierewicza nagrodą Patrioty Roku 2016.

Chwilę tę poprzedzono modlitwą Pańską i odśpiewaniem Reduty.

Laudacje na cześć ministra Obrony Narodowej wygłosili kolejno:

prof. Andrzej Nowak: Antoni Macierewicz nie zawahał się stanąć naprzeciw najbrutalniejszemu przywódcy – Putinowi! - powiedział Nowak. Nowak porównał Antoniego Macierewicza do Hektora – obrońcy Troi. Hektor wiedział, że musi zmierzyć się z silniejszym od siebie. Przegrał, poległ ale pozostawił przykład, który żyje do dziś. Rację miał Hektor nie Achilles. Ten przykład przeniknął do tradycji chrześcijańskiej. W Polsce w XII/XIII wieku wielu polaków przyjmowało imię właśnie Hektora.

Czy Anna Walentynowicz znajdzie się w podręcznikach do historii? O tym zadecyduje nasz patriotyzm – dodał profesor Nowak.

W dalszej części pokazano projekt filmowy o sylwetce ministra Antoniego Macierewicza. Od młodości do dzisiaj. Krótki film uzupełnił bliski przyjaciel Antoniego Macierewicza podając szczegółowe informacje z życia ministra.



Po otrzymaniu nagrody im. Kazimierza odnowiciela Antoni Macierewicz powiedział:

„Dziękuję za wyróżnienie, wiem, że muszę do niej doróść..

Patriotyzm, patriota to najpiękniejsze słowa. Nie ma nic piękniejszego niż miłość do ojczyzny! Poza Bogiem? Komu należy służyć jak nie ojczyźnie?

Móc służyć niepodległej Polsce to dla mnie wymarzone zadanie!

(...)W sposób oczywisty chcę powiedzieć, że nie zasługuję za tę nagrodę.

Chcę podziękować trzem kobietom bez, których by mnie dzisiaj tu nie było (drżącym głosem powiedział minister) mojej matce – Marii, mojej siostrze Barbarze – która pilnowała porządku i wreszcie mojej żonie - Hannie. W tym momencie Minister mówił prawie był olbrzymie wzruszony.

Wspomniał o licznych upokorzeniach, które spotkały jego żonę tylko dla tego, że nazywa się Macierewicz”.

Na koniec minister bezpośrednio zwrócił się do swojej żony:

„Nie ma słów Haniu wdzięczności na wyrażenie tego jak bardzo się cieszę, że żyjesz!

Wszyscy wielcy, którzy opisywali w Polsce istotę kobiecości robili to pięknie, ale nie byliby wstanie opisać tego jak bardzo Cię cenię..bez takich kobiet jak Ty nie byłoby polskiego patriotyzmu”.

Tomasz Wandas, Fronda.pl

22.10.2016, 20:55