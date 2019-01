Antoni Macierewicz ostro: Takie przestępstwa trzeba ścigać i wypalać rozżarzonym żelazem

„Nieprawidłowości muszą być ścigane. To nie podlega dyskusji” - powiedział dziś jasno były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz odnosząc się do kwestii zatrzymania przez CBA sześciu osób, w tym byłego rzecznika MON Bartłomieja M.

„To są akurat osoby, które zostały natychmiast zwolnione z pracy wśród 20 innych - wtedy został zwolniony prezes i wiceprezes PGZ - gdy tylko w końcu 2016 i w 2017 roku dotarły do mnie informacje o tych nieprawidłowościach. One muszą być ścigane, to jest bezdyskusyjne. Jest problem na ile prokuratura i CBA trafnie zidentyfikowała osoby za to odpowiedzialne”.

„Wiele osób do mnie telefonowało. Wiele osób mówiło mi, że zna tego człowieka i trudno jest im sobie wyobrazić, żeby on był nieuczciwy. Nie wiem jaka jest sytuacja, kiedy ja z nim pracowałem był to człowiek uczciwy i rzetelny, co się działo później, nie wiem. To wyjaśni prokuratura i sądy”.