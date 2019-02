Antoni Macierewicz: Okrągły Stół. Byliśmy z góry skazani na porażkę

,,Pierwsze wydarzenie to cykl morderstw księży: ks. Niedzielaka, ks. Zycha, ks. Suchowolca. To miało po prostu jasno podkreślić, czym są obrady Okrągłego Stołu – tak, my się zgadzamy na to, że wy siądziecie w parlamencie, zgadzamy się na to, że ci z was, którzy podejmą zobowiązania wobec układu rządzącego, będą mogli zająć miejsca w parlamencie. Ale pamiętajcie, że każda nielojalność będzie karana właśnie w ten sposób. Pamiętajcie, że ta krew ma was odciąć od narodu'' - powiedział Macierewicz.