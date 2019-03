Antoni Macierewicz: Nie dopuścimy do cenzury w internecie!

- Większość parlamentarna za rządów Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje, że nie będzie cenzury w internecie. Nie dopuścimy do tego - powiedział w Polskim Radiu 24 Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były szef MON.

W Gdańsku zakończyła się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. - PiS dokona takiej implementacji dyrektywy o prawie autorskim, że wolność będzie zachowana. Dlatego od dzisiaj nie będziemy mówili o "piątce", a "piątce plus". Ten plus to wolność - podkreślił lider partii.

- Nie ma wolności także bez wolności mediów. Bez wolności mediów jednostka może być manipulowana i nie zagwarantuje sobie wolności. Decyzja Parlamentu Europejskiego pozwala cenzurować internet - powiedział w Polskim Radiu 24 Antoni Macierewicz.

Jego zdaniem przyjęta niedawno w europarlamencie dyrektywa o prawach autorskich to brutalny atak na wolność, który "stoi po stronie pieniędzy, po stronie wielkich, gigantycznych, oligarchicznych struktur". - To prawo jest dużym zagrożeniem. Jeżeli otworzy się furtkę, to wielkie korporacje, a czasem i służby specjalne zrobią sobie z tego olbrzymie wrota. To zagrożenie doprowadzi do bardzo daleko idących patologii. Będzie gigantyczny chaos w internecie i wzrost przestępczości internetowej - podkreślił gość PR24.

Jak zaznaczył, wprowadzenie ACTA2 było błędem. - Istotne jest to, co mówili podczas konwencji prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki: będziemy to implementować tak, żeby istota dyrektywy została wyrugowana, żeby nie zagrozić wolności internetowej. To coś, co polski parlament może zrobić. Większość parlamentarna za rządów PiS gwarantuje, że nie dopuścimy do cenzury w internecie - podsumował Antoni Macierewicz.