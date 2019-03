Antoni Macierewicz: Narastająca próba niszczenia człowieczeństwa u dzieci

"Mamy do czynienia z narastającą próbą niszczenia człowieczeństwa u dzieci, które nie są w stanie się bronić. Nie możemy na to pozwolić" - mówił Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były szef MON.

"To, co się dzieje jest neokomunizmem poprzez zbudowanie jednego państwa i treść reguł wymierzonych w człowieczeństwo i cywilizację chrześcijańską. To demoralizacja młodzieży. Pedofilia to próba niszczenia tożsamości naszych dzieci" - podkreślił.