Antoni Macierewicz: Nadchodzi wielka zmiana w polityce Niemiec

,,To bardzo poważna deklaracja zarówno w szerszym kontekście, jak i w tym konkretnym przypadku. Należy pamiętać, że Angela Merkel niejako odniosła się do słów Emmanuela Macrona, który sformułował to w sposób niesłychanie brutalny. On powiedział, że musimy budować armię europejską, która będzie zdolna obronić nas przed Chinami i Rosją, a nawet – Stanami Zjednoczonymi. Trzeba powiedzieć, że jest to niesłychana arogancja, biorąc pod uwagę fakt, że armia USA przez 70 lat broniła świat zachodni – w tym również Francję – przed bolszewicko–sowiecką Rosją i jej nieustannymi atakami'' - powiedział Antoni Macierewicz komentując jej wystąpienie.