Antoni Macierewicz: Mowa nienawiści w Polsce to spadek po sowietach

Ryś Koala 18.1.19 18:08

Każdy kto sieje zamęt w Polsce szkodzi Polsce i samemu sobie w końcu, bo jesteśmy wszyscy jak jeden organizm. Jedni robią to celowo, inni dla pieniędzy, a jeszcze inni to pożyteczni idioci.



Obecna eskalacja może nie być przypadkowa. Polska chce być coraz bardziej niezależna i stanowić dobre prawo więc stąd ten atak. Druga sprawa, że jesteśmy nielicznym i kluczowym państwem katolickim, czyli jesteśmy głównym atakiem szatana, który nęka nas przez swoje sługi. Ale te ataki to dowód, że idziemy dobrą drogą. Gdyby nas głaskano i chwalono - to oznaczałoby, że zeszliśmy na manowce. Mówię tak trochę ogólnie, bo nie ma co wytykać palcem.